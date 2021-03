Henrique Gouveia durante vídeo publicado nesta sexta-feira (12) Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 11:25

SILVA JARDIM – O vereador e atual presidente da Câmara de Silva Jardim, no interior do Rio, Henrique Gouveia, publicou um vídeo na noite desta sexta-feira (12), onde cobra atitudes por parte da Prefeitura da cidade, referentes à situação do distrito Bananeiras. No vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar mostra diversos problemas em uma estrada da localidade.



“Quero mostrar o estado que se encontra o distrito de bananeiras. Mais de oito anos abandonado pelo poder público. Tem gente perdendo gado, perdendo produção. Tem gente que, às vezes, a ambulância tem que buscar, e não consegue ter acesso por incompetência de governos que há anos não fazem nada por esse lugar. Bananeiras tá sofrendo. Prefeito, estou a sua disposição, vamos ajudar esse povo”, declarou o vereador na publicação.



Além das reclamações, o parlamentar mostra um vídeo, onde um caminhão teria enguiçado num trecho da estrada de Bananeiras, que apresenta más condições. O veículo teria atolado na estrada e caminhoneiro havia levado prejuízo, após a morte de cabeças de gado, que estavam sendo transportados dentro do caminhão, relatou um morador do local nas filmagens.