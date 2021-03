Programa vai funcionar de segunda a sexta, das 9h às 17h, segundo a Prefeitura Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 12:59

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, lançou nessa segunda-feira (22) o programa ‘Disque Entulho’. O objetivo é criar um canal direto com moradores da cidade para realizar a remoção de entulhos no município. O programa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Manutenção, e vai funcionar de segunda a sexta, por meio de um aplicativo de mensagens.