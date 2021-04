Dois filhos do parlamentar e uma terceira pessoa também foram denunciados Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 03/04/2021 17:48

SILVA JARDIM – O vereador Claudinho de Ivo foi denunciado pelo crime de desacato à autoridade por agentes da Guarda Municipal, após se envolver numa confusão em um bar, na noite desta sexta-feira (2), no bairro Reginópolis, em Silva Jardim, no interior do Rio. A Guarda teria ido ao local, junto à equipe da Vigilância Sanitária, depois de ter recebido uma denúncia contra o estabelecimento.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi recebida uma denúncia de que o local estava em pleno funcionamento, ou seja, desobedecendo o decreto publicado pela Prefeitura no mês passado, que restringe o funcionamento de bares. No local, a equipe da Vigilância Sanitária notificou o estabelecimento e já preparava a documentação para interditar o bar, quando a confusão envolvendo o parlamentar e os agentes se iniciou.

Segundo testemunhas, o vereador estava do outro lado da rua, quando se aproximou das autoridades e os tratou de forma agressiva. Ainda segundo testemunhas, outras pessoas que estavam no local, incluindo dois filhos do vereador e uma terceira pessoa, também começaram a hostilizar os agentes durante a confusão. O tumulto foi registrado por câmera de celulares de algumas pessoas que passavam pelo local.

Depois da confusão, o bar foi interditado pelos agentes, que foram à 120ª Delegacia Policial, junto aos profissionais da Vigilância Sanitária para fazer um Registro de Ocorrência por desacato. Além de Claudinho de Ivo, também foram denunciadas outras três pessoas, incluindo os dois filhos do parlamentar, envolvidos na discussão.

O Dia entrou em contato com o vereador Claudio Campos de Moura, mas não obteve uma resposta por parte do parlamentar até a divulgação desta reportagem. Os outros três envolvidos não foram localizados.