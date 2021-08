Suspeito foi preso em flagrante e levado para a 120ª Delegacia Policial - Foto: Lucas Madureira

Suspeito foi preso em flagrante e levado para a 120ª Delegacia PolicialFoto: Lucas Madureira

Publicado 19/08/2021 22:12

SILVA JARDIM – A Polícia Civil de Silva Jardim, no interior do Rio, resgatou uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado, pelo próprio marido, nessa segunda-feira (16). O caso aconteceu no bairro Santo Expedito e de acordo com a polícia, a vítima era proibida de manter contato com qualquer pessoa. Ela foi encontrada dentro da sua residência, trancada com correntes e cadeados.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante e levado para a 120ª Delegacia Policial. Os agentes foram ao local após receberem denúncias de moradores. Em depoimento, a vítima relatou que passou por humilhações e torturas psicológicas e que, o companheiro a isolava de familiares e amigos, além de se apropriar do seu dinheiro. O homem foi encaminhado para o sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.