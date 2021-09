Confira a previsão do tempo e o clima para esta semana em Silva Jardim | Silva Jardim | O Dia

Semana deve ser chuvosa, mas frio não deve aparecer na cidade - Foto: Lucas Madureira

06/09/2021

SILVA JARDIM – A previsão do tempo para esta segunda-feira (6), em Silva Jardim, no interior do Rio, será de céu nublado e com grande possibilidade de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade deve registrar mínima de 20°C e máxima de 34°C. Apesar do tempo fechado e das prováveis chuvas isoladas, a temperatura na cidade permanece alta.

Segundo o INMET, a temperatura cai consideravelmente nesta terça (7), com mínima de 14ºC e máxima de 26°C. Na quarta (8), a temperatura sobe um pouco e deve registrar mínima de 14°C e máxima de 30°C. A temperatura se mantém na quinta (9) e registra mínima de 14°C e máxima de 30°C, fechando com a sexta-feira (10) mais quente com mínima de 17°C e máxima de 29°C.