Cidade possui 2.829 casos confirmados da Covid-19 - Foto: Reprodução

Publicado 01/09/2021 19:05

SILVA JARDIM – A Secretaria Municipal de Saúde de Silva Jardim, no interior do Rio, informou nessa terça-feira (31), que identificou cinco casos da variante delta do novo coronavírus, na cidade. Em nota, a Coordenação de Vigilância Epidemiológica do município convocou toda população a colaborar e reforçar ainda mais as medidas de proteção contra a doença.

A Prefeitura, entretanto, não especificou se o caso foi encontrado em algum paciente internado com a Covid-19 no município ou em qual bairro teria sido identificada a variante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a variante delta teria surgido na Índia e já foi registrada em mais de 120 países. A cepa é altamente transmissível e levou a uma explosão de mortes.