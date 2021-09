Ação teve início em Silva Jardim e seguiu para Araruama e Saquarema - Foto: Divulgação

Publicado 31/08/2021 18:54

SILVA JARDIM – A empresa Águas de Juturnaíba doou mais de 28 mil cestas básicas, 425 mil quilos de alimentos, para famílias em vulnerabilidade social devido à Covid-19 nas cidades atendidas pela concessionária. A ação teve início em Silva Jardim, no interior do Rio, e seguiu para Araruama e Saquarema, na Região dos Lagos, sendo feitas entregas periódicas nas semanas seguintes por conta do espaço para a reserva dos alimentos.

A concessionária afirmou que, conta com a parceria do governo estadual, das prefeituras das cidades e suas secretarias para que façam a distribuição para a população. "É importantíssimo que nós façamos esse trabalho nesse momento tão difícil, em que muitas famílias estão passando por uma grande diversidade de necessidades. Fazer essas famílias se sentirem assistidas é muito valioso para nós", afirmou o superintendente de Águas de Juturnaíba, Carlos Gontijo.

Essa é mais uma ação da concessionária no período de pandemia. Em 2020, foram doados mais de 12 mil litros de água sanitária e 15 mil unidades de sabonete para as cidades da concessão. Para intensificar a ação, a empresa também manteve, nos anos de 2020 e 2021, a sanitização de hospitais, farmácias, rodoviárias, bancos e outras áreas de grande circulação de pessoas nas cidades, por meio de caminhões-pipa e mangueiras de alta pressão.