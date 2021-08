Suspeita foi encontrada no bairro Boqueirão e levada para a 120ª Delegacia Policial - Foto: Divulgação

Publicado 27/08/2021 19:08

SILVA JARDIM – A Polícia Civil de Silva Jardim, no interior do Rio, prendeu uma mulher de 31 anos, no bairro Boqueirão, por suspeita de submeter as próprias filhas a terem relações sexuais com homens, em troca de dinheiro ou algum outro tipo de vantagem. A corporação informou que as investigações continuam para tentar identificar os homens que praticaram os abusos sexuais contra as meninas.

A prisão ocorreu na última segunda-feira (23), após um trabalho de inteligência e monitoramento, de acordo com a corporação. Conforme as investigações, que começaram no ano passado, as relações geralmente eram com homens em idade avançada, e ocorriam em matagais e casas abandonadas do município. As identidades das crianças de 10 e 15 anos não foram divulgadas para preservação de suas imagens.

De acordo com a polícia, a acusada foi presa em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, e vai responder pelo crime de estupro. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher foi levada para a 120ª Delegacia Policial de Silva Jardim, e se encontra à disposição da Justiça.