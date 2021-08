Da direita para à esquerda: Maira, seu esposo Jaime, e seu vice Marcos João, também impedido pela Justiça - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/08/2021 20:25

SILVA JARDIM – A candidata ao cargo de prefeita em Silva Jardim, Maira de Jaime, teve sua candidatura indeferida nesta segunda-feira (23) pela juíza Daniella Correia da Silva da 63ª Zona Eleitoral. De acordo com o processo, o partido de Maira, Partido Republicano da Ordem Social (PROS), não pode disputar o pleito suplementar, uma vez que, seus embargos na justiça resultaram em novas eleições na cidade.

"Não parece razoável que a agremiação que tenha dado azo à renovação da eleição, com prejuízo dos gastos envolvidos nas campanhas eleitorais, o tempo e o trabalho dispendidos pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral e demais colaboradores, além do deslocamento dos eleitores às urnas, com a peculiar circunstância de estarmos vivenciando uma pandemia, instaurada pelo coronavírus, possa legitimamente participar do novo pleito", diz trecho da decisão, que ainda cabe recurso.

Ainda de acordo com o documento, conforme a resolução publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), referente às eleições suplementares, os candidatos que deram causa à nulidade da eleição no dia 15 de novembro do ano passado, ficam impedidos de disputar o pleito suplementar. Segundo a sentença, apesar de a resolução fazer referência a candidatos, o sentido da restrição é impedir que todo aquele que causar a renovação da eleição dela participe, como seria o caso do PROS.

Problema que se arrasta

Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que A cidade terá de passar por novas eleições, em detrimento da decisão do, que anulou os votos recebidos pelo então candidato Jaime Figueiredo (PROS), esposo de Maira, mais votado no pleito de 2020 . De acordo com o TSE, o PROS não possuía CNPJ válido no município de Silva Jardim na data da sua convenção partidária. Ainda segundo o TSE, o partido ainda teria permanecido quase metade do período eleitoral de forma irregular.

O Dia tenta contato com a defesa do PROS para obter um posicionamento do partido a respeito da sentença.