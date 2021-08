Eleitores do município vão às urnas no próximo dia 12 de setembro - Foto: Fabiano Martinez

Publicado 20/08/2021 23:42

SILVA JARDIM – Faltando menos de um mês para a eleição suplementar, os candidatos ao cargo de prefeito em Silva Jardim, no interior do Rio, permanecem realizando atividades de campanha no município. Nesta sexta-feira (20), ocorreram caminhadas e reuniões em alguns bairros. Confira em ordem alfabética como foi o dia dos candidatos:

Fabrício de Napinho (PSD): o candidato do Partido Social Democrático, realizou um ‘adesivaço’ em veículos volta das 16h e participou de uma reunião na parte da noite, às 19h.

Juninho Peruca (Podemos): o candidato do Podemos, esteve presente numa caminhada no bairro Boqueirão logo após o almoço por volta das 14h30.

Maira de Jaime (PROS): a candidata do Partido Republicano da Ordem Social, compareceu a uma caminhada no bairro Varginha às 13h e inaugurou um comitê de campanha na localidade agora à noite.