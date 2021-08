A orientação é para que as viagens pela rodovia nesse período sejam planejadas - Foto: Divulgação

Publicado 21/08/2021 13:59

SILVA JARDIM – Uma carreta com carga superdimensionada irá passar pela BR-101, em trecho que liga Silva Jardim, Casimiro de Abreu e Macaé, neste sábado (21) e domingo (22). A concessionária responsável pela rodovia, Arteris Fluminense, emitiu um comunicado alertando aos motoristas sobre a passagem do veículo de grande porte pelos locais. A carreta acessou a BR-01 pelo Trevo de Manilha, em Itaboraí, na madrugada do último domingo (15).

Todo o conjunto – com 557 toneladas e 93,8 metros de extensão – vai percorrer 67 quilômetros da BR-101/RJ pela pista sentido Espírito Santo, saindo do km 236, em Silva Jardim, com destino ao km 169, em Macaé, com velocidade máxima de 40km/h. A orientação é para que as viagens pela rodovia nesse período sejam planejadas, já que o deslocamento da carreta superdimensionada vai ocorrer prioritariamente em período diurno.

O deslocamento da carga superdimensionada pela BR-101/RJ será realizado pela Transportadora MegaTranz, que contará com apoio de batedores e engenheiros da empresa, da Polícia Rodoviária Federal e da Arteris Fluminense – que irá operar com equipes de sinalização, alertando os usuários sobre a condição de tráfego à frente. A programação prevê pontos de parada durante o percurso para mitigar o impacto no trânsito da rodovia.

Programação

Sábado, 21 de agosto : Deslocamento programado pela pista sentido Espírito Santo, a partir das 14h, com saída do km 236, no entroncamento da BR-101 com a RJ-140, em Silva Jardim, e destino no km 208, próximo ao acesso de Boqueirão, em Casimiro de Abreu.