Dois cachorros-do-mato foram flagrados passando pelo viadutoFoto: AMLD

Publicado 25/08/2021 16:16

SILVA JARDIM – Dois cachorros-do-mato (Cerdocyon thous) foram flagrados pelas Câmeras de monitoramento da Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD), na semana passada, utilizando a passagem do viaduto vegetado, localizado na BR-101, em Silva Jardim, no interior do Rio. É o primeiro registro de fauna utilizando a estrutura, que teve sua construção concluída em julho de 2020 e está na etapa de crescimento da vegetação plantada.

De acordo com a associação, trata-se de “um dia lindo e histórico depois de tantos anos de trabalho”. O viaduto é resultado do licenciamento ambiental da duplicação da rodovia. Ainda segundo a AMLD, em breve, quando as árvores crescerem, os micos-leões-dourados também vão poder alcançar a reserva biológica de Poço das Antas, utilizando a passagem vegetada.

A AMLD é a responsável pelo monitoramento do uso da estrutura pelos micos e pela preguiça de coleira. A equipe de monitoramento é composta pela bióloga Priscila Lucas, o biólogo Mateus Melo e o fotógrafo Luiz Thiago de Jesus. O monitoramento tem o apoio da organização holandesa DOB Ecology. A associação fez questão de agradecer a todos os envolvidos: ICMBio, Ministério Público Federal, IBAMA, Autopista Fluminense e UENF.

Preocupação necessária

Umas das principais funções do viaduto é reduzir atropelamentos de fauna, pois ele permite que animais de diferentes espécies possam acessar as áreas vegetadas que foram cortadas pela BR-101. Recentemente, diversas árvores começaram a ser plantadas por membros da associação sobre o espaço vegetado localizado no km 218 da rodovia.

No entorno do viaduto, a AMLD já restaurou mais de 90 hectares de florestas dos dois lados para viabilizar uma das mais importantes conexões florestais necessárias para salvar a espécie, retirando, definitivamente, a Reserva Biológica de Poço das Antas do isolamento ecológico causado pela duplicação da rodovia.