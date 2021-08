Candidatos realizaram agenda durante todo o dia pelo município - Foto: Fabiano Martinez

Candidatos realizaram agenda durante todo o dia pelo municípioFoto: Fabiano Martinez

Publicado 27/08/2021 19:19

SILVA JARDIM – Há exatos 15 dias para os eleitores de Silva Jardim, no interior do Rio, irem às urnas decidirem quem será o novo prefeito da cidade, os candidatos ao cargo seguem em suas agendas de campanha, percorrendo diversos bairros do município com caminhadas e reuniões. Nesta sexta-feira (27), os três postulantes ao cargo foram às ruas. Confira em ordem alfabética como foi o dia dos candidatos:

Fabrício de Napinho (PSD): o candidato do Partido Social Democrático, realizou uma reunião com eleitores, no bairro Cidade Nova agora há pouco por volta das 18h.

Juninho Peruca (Podemos): o candidato do Podemos, esteve presente numa caminhada no bairro Biquinha por volta das 15h, e ainda participou de uma reunião às 18h na localidade.

Maira de Jaime (PROS): a candidata do Partido Republicano da Ordem Social, segue com sua agenda e participou de uma reunião com eleitores no bairro Boqueirão agora às 19h.