Veja a previsão do tempo e o clima para esta semana em Silva Jardim

Cidade terá queda na temperatura até a próxima sexta-feira (3)Foto: Lucas Madureira

Publicado 30/08/2021 08:46

SILVA JARDIM – A previsão do tempo para esta segunda-feira (30), em Silva Jardim, no interior do Rio, será de céu fechado e com grande possibilidade de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade deve registrar mínima de 13°C e máxima de 30°C. Toda semana deve ser bem chuvosa e bastante fria na região.

Segundo o INMET, a temperatura cai ainda mais nesta terça (31), com mínima de 13ºC e máxima de 24°C. Na quarta (1º), a temperatura deve registrar mínima de 12°C e máxima de 27°C. A temperatura permanece em queda e registra mínima de 12°C e máxima de 25°C na quinta (2), fechando com a mesma previsão de mínima de 12°C e máxima de 25°C na sexta-feira (3).