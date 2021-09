Com decisão do TRE-RJ, Maira e seu vice Marcos João estão de volta à disputa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 03/09/2021 18:02

SILVA JARDIM – O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) deferiu a candidatura de Maira de Jaime (PROS) para disputa da eleição suplementar, que acontece no próximo dia 12 de setembro, em Silva Jardim, no interior do Rio. A decisão veio por unanimidade, sete votos a zero, em sessão plenária on-line ocorrida nessa quinta-feira (2).

O nome de Maira e seu vice Marcos João, estarão nas urnas e seus votos serão computados pelo TRE. A sessão, que julgou o processo foi transmitida ao vivo pela internet, a partir das 15h, e durou pouco mais de uma hora. Há 10 dias, Maira de Jaime teve a candidatura indeferida pela juíza Daniella Correia da Silva, da 63ª Zona Eleitoral , por conta dos impedimentos que seu partido teve na Justiça.