Vacinação a antirrábica disponível gratuitamente nos próximos diasDivulgação

Publicado 19/10/2021 10:18

Silva Jardim - O município está disponibilizando nos próximos dias, vacinação gratuita para proteger o seu pet da raiva, é a campanha de vacinação antirrábica para moradores da cidade.

Confiram os locais e horários que você poderá levar, vacinar e proteger seus animais de estimação nos pr[oximo dias 20, 21 e 22 de outubro:

Dia 20/10: às 13 horas no BAR DO CARLINHOS que fica no bairro COQUEIRO.

Dia 21/10: às 13 horas ITINERANTE que fica no bairro CABIÚNAS.

Dia 22/10: às 09 horas na QUADRA AO LADO DO POSTINHO que fica no bairro do CAXITO.

Não deixe de cuidar da saúde do seu animal de estimação, cuidando dele você estará cuidando da saúde e bem estar da sua família.

Para vacinar seu pet é necessário ir até um dos postos de vacinação com comprovante de residência e documento de identidade