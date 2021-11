Os cartões já estão disponíveis para quem tem o benefício - Foto: Divulgação

Os cartões já estão disponíveis para quem tem o benefícioFoto: Divulgação

Publicado 29/11/2021 17:19

Silva Jardim - Começaram nesta segunda-feira, dia (29/11) a chegar os cartões dos APROVADOS no Auxílio Emergencial do Governo do Estado do Rio de Janeiro o programa SuperaRJ.

Agentes da Prefeitura de Silva Jardim estão aguardando os beneficiados na Secretaria de Promoção Social para a retirada.



Os cartões estão chegando em lotes - e dias - separados. Por isso, se você foi aprovado no programa, mas o seu cartão ainda não está disponível para retirada, não se preocupe.



Os novos lotes chegarão ao município nos próximos dias.

No caso de dúvidas ou realizar inscrição, ligue para o telefone 0800 071 7474 e fale com um atendente do SuperaRJ.