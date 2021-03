Por O Dia

Publicado 18/03/2021 16:56 | Atualizado 18/03/2021 17:44

Procedimentos estéticos estão muito em alta ultimamente, especialmente o novo xodó entre celebridades e influenciadores digitais: a harmonização facial, que é um tratamento estético que utiliza uma combinação de técnicas de preenchimento para proporcionar equilíbrio entre o volume e formato em partes do rosto, promovendo também a sensação de rejuvenescimento. E na proporção do aumento do uso de filtros em fotos de redes sociais - que são “maquiagens eletrônicas” disponibilizadas pelos aplicativos - cresce a busca por um rosto considerado por muitos como “ideal estético”.Um dos casos mais recentes que ganhou destaque na imprensa envolveu Gleici Damasceno, vencedora da 18ª edição do Big Brother Brasil : a atriz revelou ter se arrependido de uma rinoplastia. Além dela, o cantor Lucas Lucco também, em recentes declarações, se disse insatisfeito com a harmonização facial que realizou Quem opta pela harmonização facial deve estar atento em buscar profissionais qualificados, estar ciente dos materiais utilizados e, sobretudo, respeitar os limites do próprio rosto. E, sobretudo, alinhar expectativas. Sobre esse tema, recebemos nesta edição do podcast “É Exclusivo” a Dra. Isrraela Massena, formada em Odontologia e especialista no assunto para conversar sobre o tema e esclarecer dúvidas. Confira!