Por O Dia

Publicado 30/03/2021 21:25 | Atualizado 30/03/2021 21:26

Rio – Nelson Rubens não vai mais apresentar o programa de fofocas “TV Fama”, da Rede TV!. Conhecido por seu clássico bordão “Ok! Ok! Ok!”, Nelson comandava a atração há 20 anos junto da apresentadora Flávia Noronha, que também deixa o programa. Nesta terça-feira (30), a emissora divulgou a mudança e informou que Lígia Mendes, Alinne Prado e o ator Julio Rocha estarão à frente do programa celebridades. Após receberem a notícia, fãs do programa e amantes da fofoca foram às redes lamentar a saída do apresentador que marcou uma época da televisão brasileira. Confira: