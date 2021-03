Julio Rocha Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 19:56 | Atualizado 30/03/2021 20:39

A RedeTV! fez uma superprodução nas plataformas digitais para anunciar a nova grade de programação da emissora nesta terça-feira (30) para 2021. Além de confirmar as novas atrações como o humorista Maurício Meirelles e o chef de cozinha Raul Lemos (finalista do MasterChef 2, da Band) e seus respectivos programas, 'Foi Mau' e 'Desvendando Cozinhas', a emissora entregou os novos apresentadores do TV Fama: Julio Rocha, Alinne Prado e Lígia Mendes.

A emissora também anunciou que Luciana Gimenez teria ganho um novo programa chamado 'Operação Cupido', um game de namoro, onde a cada semana um solteiro ou uma solteira terá três pretendentes e irá conhecer primeiro a família antes do namoro acontecer. A data da estreia não foi revelada, mas Luciana já gravou alguns episódios. A apresentadora falou pouco sobre a nova atração, mas contou que o Superpop será repaginado. "Já estamos há 20 anos no ar abraçando as famílias, abraçando as diversidades e eu amo fazer o programa. Vamos dar uma repaginada, mas ele volta com tudo", explicou a apresentadora.