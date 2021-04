Tiago Leifert Reprodução - Tv Globo

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 00:54 | Atualizado 07/04/2021 01:14

Rio - Na noite desta terça-feira (06), antes de revelar o resultado do paredão, Tiago Leifert voltou a quebrar o protocolo do “BBB 21” para dar mais um recado daqui de fora para os participantes. Dessa vez o apresentador do reality parou o programa para chamar atenção do tema que repercute desde ontem: racismo.

Tiago “desligou o modo apresentador” e chamou Rodolffo para uma conversa “de homem branco para homem branco” onde o jornalista explicou para o sertanejo o que aprendeu sobre racismo, do seu ponto de vista, e o tamanho da importância do cabelo “black power” para a luta antirracista. Veja um trecho do discurso:

Tiago Leifert: "O black é a coroa. (...) A dor que o João sentiu, ela não discerne entre um comentário ingênuo ou maldoso, a dor é igual (...). Por isso, nós brancos, precisamos nos informar" #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/o3JbDVorU9 — Multishow em (@multishow) April 7, 2021

Nas redes sociais, os fãs do programa apoiaram a manifestação do apresentador e ressaltaram a importância de um programa com o alcance que o BBB não se limitar a ser apenas entretenimento e fazer o mínimo de tratar um problema sério com seriedade.

