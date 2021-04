Lipe Ribeiro conta como foi traído Reprodução / Youtube

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 22:55 | Atualizado 13/04/2021 22:57

Rio – O chaveirinho dos realities shows Lipe Ribeiro participou nessa terça-feira (13) do programa Lavando a Roupa, do youtuber Lucas Selfie. No programa, Lipe bateu um papo sincero com o antigo companheiro da Fazenda e papo vai, papo vem, Lucas quis saber como aconteceu o término do noivado que o empreendedor tinha firmado com a influencer Yá Burihan.



O influenciador não poupou detalhes na entrevista e contou todo o seu lado da história sobre a traição que sofreu. Segundo Lipe, a ex-noiva não fez questão de esconder o affair, tanto que amigos dele já sabiam do caso enquanto ele ainda estava no reality da Record. Um dos citados foi outro participante do De Férias com o Ex, Gui Araújo, que participou de uma edição junto com Lipe e teria acobertado a traição de Yá.

Publicidade



Nas redes sociais, a revelação de Lipe rapidamente explodiu e se tornou um dos assuntos mais comentados. Confere aí a íntegra da versão de Lipe Ribeiro e os comentários dos fãs: