Gil e Pabllo na festa 'Top 8' do BBB 21 Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 01:18 | Atualizado 22/04/2021 02:19

Na festa desta quarta-feira (21) no Big Brother Brasil, da TV Globo, Pabllo Vittar se engasgou ao cantar 'Indestrutível', música que fala da luta pela igualdade da comunidade LGBTQI+. Gilberto e João Luiz se abraçaram ao ouvir a canção. Na Web, vários usuários apontaram Gil como responsável pela emoção de Pabllo, já que a artista assumiu publicamente torcer pela vitória do economista do reality.

Esta foi a primeira vez que os brothers estiveram muito próximos dos músicos, pois o próprio elenco rompeu a corda de proteção, tendo apenas o acrílico como limitador. A cantora Preta Gil também participou do show da noite. Confira algumas reações:



pabllo vittar cantando indestrutível . é esse o tweet! #BBB21 pic.twitter.com/0U3XMZllco — Bryan Gui (@bryanguiii) April 22, 2021 Pabllo engasgou com o choro olhando pro Gil. Ela sabe a diferença que fez e faz na vida dele e milhares de LGBTs. Que foda. Emocionado aqui. Como você é importante, @pabllovittar — Fernando Oliveira (@fefito) April 22, 2021

Impressão minha ou a Pabllo começou a chorar quando olhou pro Gil? — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) April 22, 2021

o gil chorando vendo a pabllo chorar cantando indestrutível pic.twitter.com/w0IPzEhrT1 — matheus (@whomath) April 22, 2021

#BBB Pabllo engasgou com o choro olhando pro Gil. Ela sabe a diferença que fez e faz na vida dele e milhares de LGBTs. Que foda. Emocionado aqui. Como você é importante #bbb21 pic.twitter.com/dlKxgaPt3g — musadazueira (@musadazueira) April 22, 2021 Pabllo engasgou com o choro olhando pro Gil. indestrutível toca na ferida mais profunda de qualquer lgbtqia+. Só quem vive consegue entender a importância dessa música! @pabllovittar, você é gigante



#BBB21 pic.twitter.com/GrPpoY8WDX — Jéssica (@jessiicacorrea) April 22, 2021

a gente entendeu o sentimento da pabllo, gil e joão nesse momento, e entendemos também quando dizem ser “mimimi”. @pabllovittar vc é fodaaa #BBB21 #festabbb21 pic.twitter.com/U6roKJsDOL — finge que n me conhece (@msthenrique) April 22, 2021

O Gil quebrando a barreira de acrílico pra agarrar a Pabllo Vittar durante a festa do BBB hoje:#BBB21 pic.twitter.com/93hiuP5qpV — SHE IS A GIRL FROM RIO (@iamvictordiass) April 22, 2021

