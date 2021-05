Medrado e DJ Claytão brigam no Power Couple Reprodução/ PlayPlus

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 00:31

Rio – Parece que um dos casais do Power Couple Brasil não está em sintonia. Conforme a coluna da Fábia Oliveira já havia adiantado , a dupla formada pela rapper Medrado e pelo DJ Claytão estaria mantendo um relacionamento de fachada apenas para participar do programa da RecordTV.



A edição de hoje do reality de relacionamentos mostrou que o casal realmente não está bem entrosado no programa. Durante a prova das mulheres, o clima esquentou entre os dois músicos. A cantora passou maus bocados na prova da semana, onde precisava acertar informações sobre seu marido. No final, Medrado não conseguiu concluir a prova e os dois entraram numa discussão ainda durante a prova. Claytão ainda chegou a comentar que não confiava na esposa.

Nas redes sociais os fãs do programa não deixaram essa treta passar e repercutiram a briga daquele jeito que só a internet sabe, na zoeira:

Medrado falando pro marido toma vergonha na cara e assumir o chifre kkkkkkkkkkkk #MulheresPower pic.twitter.com/hVtNTP67tn — raissa (@raissawaldorf) May 11, 2021

O marido da Medrado:

"Não confio nela" #PowerCouple — Cachinhos (@Cachichos14) May 11, 2021

A separação da Medrado vai ser no programa mesmo #MulheresPower pic.twitter.com/V9Pl437aHi — bia (@trizrch) May 11, 2021

