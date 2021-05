Record revela autora do gemidão durante madrugada quente no Power Couple Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 00:41

Rio – Um grande mistério rondou a mansão do Power Couple nesse último fim de semana . Algum dos casais confinados vivenciou uma madrugada quente dentro da casa, mas como as câmeras não ficam ligadas no quarto durante a noite, o público não conseguiu descobrir quem era o casal libidinoso. Até agora.

No final da edição dessa segunda-feira (18), a Record exibiu uma pequena gravação indicando que os sons nada discretos da madrugada de domingo vinham do quarto do perrengue, onde estavam Li Martins, ex-integrante da banda Rouge, e seu marido JP Mantovani. A informação foi confirmada logo depois pelo diretor do programa, Rodrigo Carelli.

Publicidade

Sim! Pra quem estava na dúvida de quem era o “gemidão” do @powercouple , hoje revelamos no programa que eram a Li e o JP. E quem fez “shhhhh” foram Márcia e Rod que estão na barraca, ao lado do perrengue. — Rodrigo Carelli (@rocarelli) May 18, 2021

O GEMIDÃO foi da Ex Rouge !!!



Eu tô PASSADO... CHOCADO

RITMO RAGATANGA NÉ #MulheresPower pic.twitter.com/SbblbsnoUX — Boy from Guaçu (@erickoliver) May 18, 2021

Publicidade