Por O Dia

Publicado 16/04/2021 12:01 | Atualizado 16/04/2021 12:05

Tanguá - Nesta quinta-feira(15), a prefeitura de Tanguá inaugurou os Centros de Triagem contra a covid-19 nos bairros da Ampliação (Praça da Juventude), Bandeirantes II (Espaço da Cidadania) e Posse dos Coutinhos (Centro Comunitário).

A criação do centro de triagem tem como objetivo desafogar a Policlínica Demerval Garcia de Freitas, ser responsável pelo primeiro contato com o paciente com sintomas iniciais e orientar sobre os próximos passos. Além disso, as unidades serão responsáveis pela realização de testes, sendo eles, Swab rápido (via nasal) e o RT-PCR (sanguíneo rápido).

Os centros funcionarão das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Estarão à disposição da população um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um suporte médico, além de equipe de manutenção e suporte.

"Estamos enfrentando um momento muito difícil, precisamos descomprimir os atendimentos na policlínica, esses centros nos ajudarão nesse processo e reduzirá o risco de contaminação", disse o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros.

Além do prefeito Rodrigo Medeiros, estiveram presentes na inauguração feita pelas redes sociais, o secretário de Saúde, Rodrigo Lopes, e cinco vereadores, Aline Pereira, Alfredo Marins, Gilmar Cordeiro, Márcia Matos e Waldemir Gomes.