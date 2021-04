Ônibus fretado pela Prefeitura para levar as mulheres para a realização dos exames de mamografia. Divulgação

Publicado 26/04/2021 10:26

Tanguá - Na última sexta-feira (24/04), a Secretaria de Saúde disponibilizou um ônibus com 20 pacientes em direção ao Rio Imagem, para a realização do exame de mamografia.



No total, foram agendados 24 exames, sendo disponibilizado um veículo com 48 lugares visando respeitar os decretos vigentes que determinam a necessidade de distanciamento como prevenção ao contágio por Covid-19.



A ação ocorre através do mutirão organizado pela coordenação da Central de Regulação com sua equipe de trabalho, juntamente da coordenação do Controle de Avaliação e Auditoria e do secretário municipal de Saúde, para a realização de exames de imagem no Centro Estadual Rio Imagem, no Rio de Janeiro.



O subsecretário da pasta, Wellington Oliveira, relatou que essas pacientes estavam na fila de espera desde novembro de 2020, e que nos próximos dias outros pacientes irão sair para realizar exames de mamografia e tomografia: “Estamos fazendo o melhor para desafogar essa lista de espera”, disse o subsecretário.



Por enquanto esses exames estão sendo realizados em outro município, mas breve serão executados em Tanguá, através da Casa Rosa, da Saúde da Mulher, e pelo Centro de Imagem.



Solicitamos que a população procure a unidade de saúde do seu bairro de moradia para que os profissionais possam qualificar a fila de espera.



É importante também que os pacientes não faltem aos exames agendados, visto a escassez das vagas disponibilizadas e da impossibilidade de atender a outros pacientes que precisam realizar seus exames de imagem.