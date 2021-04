Vacinação em profissionais de educação contra o Covid-19 em Tanguá Divulgação

Publicado 27/04/2021 11:59 | Atualizado 27/04/2021 12:00

Tanguá - A prefeitura de Tanguá iniciou, na última semana, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em profissionais da Educação da rede municipal, que estão em atendimento presencial. Com isso, Tanguá se torna a primeira cidade da região a vacinar essa categoria de profissionais.

No primeiro dia, 3 profissionais foram contemplados. A medida está sendo possível após uma estratégia montada pelas secretarias municipais de Saúde (SMS) com a Educação (SEME), em reunião com o prefeito da cidade, Rodrigo Medeiros. A ideia é evitar desperdícios nas doses remanescentes.

Em média, cada frasco gera cerca de 10 doses. Por isso, a imunização em Tanguá está sendo agendada em calendários definidos por bairros. Mas quando um paciente falta ao calendário, essa dose precisa imediatamente ser direcionada a uma outra pessoa, já que sua validade, após aberta, é de poucas horas.

Segundo o secretário de Educação, Esporte e Lazer, Luciano Lucio, os critérios e as dinâmicas adotadas foram construídas coletivamente, com o acompanhamento dos órgãos de representação, entre eles, o SEPE.

“Ao final do dia a coordenação de enfermagem entrará em contato com a Seme para notificar o número de vacinas disponíveis para aplicação. Na Secretaria de Educação, entraremos em contato com os profissionais de acordo com as idades e estes receberam as informações para se dirigir ao setor da saúde responsável pela aplicação”, explicou Luciano Lucio.

Ainda segundo Luciano, o governo está empenhado em buscar soluções para a Educação, haja vista sua importância para desenvolvimento da cidade e que, periodicamente, a pasta vai divulgar a lista de imunizados na rede de ensino.