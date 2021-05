Uallafe de Oliveira, coordenador de saúde mental de Tanguá. Ao lado, Sânia Assis, psicóloga. Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 17:20 | Atualizado 10/05/2021 17:26

Tanguá - A partir de agora, o Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) de Tanguá vai adotar a Família Terapêutica (bonecos de feltros) como forma de melhorar o atendimento psicológico às crianças. A técnica já é bastante comum na psicologia e terapia ocupacional, mas nunca foi utilizada no órgão da cidade por falta de materiais.

Segundo o coordenador do Caps, Uállafe de Oliveira, a medida está sendo viabilizada por meio de uma parceria com as artesãs da cidade, que confeccionaram e doaram os bonecos ao município.

"A equipe de atendimento infantojuvenil do CAPS recebeu uma linda doação do grupo de artesãs do nosso município, que são esses bonecos que representam a Família Terapêutica. Isso vai proporcionar um efetivo avanço do nosso diagnóstico", disse Uállafe.

A família terapêutica, também chamada de família pedagógica, é composta por personagens de feltro que compõem a diversidade familiar.

"Os personagens têm por objetivo estabelecer uma comunicação entre o profissional psicoterapeuta e a criança, permitindo identificar os problemas e dificuldades enfrentados pelo pequeno paciente, como abuso sexual, bullying e agressões", disse Sânia Assis, psicóloga do CAPS.