Alunos tanguaenses concluem cursos profissionalizantes oferecidos pela EQPFoto: Divulgação

Publicado 07/12/2021 10:24

Tanguá - No último sábado (04/12), foram finalizadas as atividades da segunda turma do curso de atendente de farmácia, oferecido pela Escola de Qualificação Profissional Padre Cláudio Bourgeois – EQP.

A turma tem como professor o biomédico Weslei Leonardo Lopes, servidor de carreira do município e atual comandante da Guarda Civil Municipal.

Os alunos receberam, no período de 3 meses, conteúdo didático de noções em: Anatomia, Fisiologia, Bioquímica, Farmacologia, Primeiros Socorros e Técnicas de Venda.

Com isso, no dia 20/12 será entregue pela prefeitura Municipal de Tanguá mais 28 diplomas, e a prefeitura tem o objetivo de qualificar muitos outros tanguaenses.