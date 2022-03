Projeto Cultural "Lona na Lua" já recebeu mais de 2 mil espectadores - Foto: Divulgação

Publicado 10/03/2022 16:16

Tanguá - Ainda não se completaram dois meses desde a inauguração da lona, instalada bem no Centro de Tanguá, na rua ao lado da prefeitura.

Mas os trabalhos da equipe capitaneada pelo diretor do projeto Lona na Lua, o artista e agente cultural Zeca Novais, já contabiliza a passagem de mais de 2.000 espectadores em apresentações de espetáculos direcionados ao público infantil como forma de estabelecer os primeiros contatos e o interesse pela cultura, de um modo geral, através da arte.



A expansão do projeto social Lona na Lua para Tanguá - iniciado há cerca de 12 anos em Rio Bonito - aconteceu através de uma parceria entre alguns agentes, como o empresário José Augusto Nalin, responsável por ceder o terreno para a construção do espaço, a Prefeitura de Tanguá; e ainda, um grupo de investidores sociais anônimos, que proporcionou que toda a estrutura fosse erguida.