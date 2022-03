Tanguá capital estadual da Laranja - Foto: Divulgação

Publicado 07/03/2022 17:49

Tanguá - O Projeto de Lei Nº 4616/2021, que dá a Tanguá o título de capital estadual da laranja, já havia sido aprovado em primeira votação. O projeto foi votado e novamente aprovado, após segunda discussão, em sessão plenária realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) .

A aprovação do PL, que agora aguarda apenas a sanção do governador Cláudio Castro, além de confirmar o reconhecimento da cidade como uma das maiores produtoras de laranja no estado, trará mais investimentos na produção agrícola, bem como na área do turismo rural, atraindo mais turistas e promovendo a criação de novos postos de trabalho e, por conseguinte, mais renda para a população.

Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, a fruta cultivada no município está perto de receber do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) o selo de indicação geográfica com o título de laranja mais doce do mundo, reforçando a vocação da cidade.

“A gente recebe com muita alegria esse título que se soma a outras ações da prefeitura para fortalecer nossa identidade e o turismo rural”, disse Rodrigo Medeiros.

O projeto é de autoria do deputado estadual Eurico Junior, através de articulação da secretaria municipal de Cultura.