Centro Educacional de Natação, Dança e Artes Marciais em TanguáFoto: Divulgação

Publicado 10/02/2022 11:16

Tanguá - A Prefeitura de Tanguá, por intermédio das secretarias municipais de Educação e Esportes e em parceria com a Academia JC, inaugurará no próximo mês um espaço para promover educação corporal e desenvolvimento dos nossos alunos.

O Centro Educacional de Natação, Dança e Artes Marciais (Cenadarte) ofertará atividades como dança contemporânea, ballet, natação, taekwondo, karatê, jiu jitsu e capoeira. Serão contemplados os alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino a partir de 6 anos.

Segundo o secretário municipal de Educação, Luciano Lucio, as inscrições acontecerão a partir da adesão por interesse das famílias, que escolherão qual modalidade esportiva seus filhos serão contemplados. Ainda segundo ele, todas as atividades serão oferecidas no contraturno, ou seja, quem estuda pela manhã fará a atividade no período da tarde e vice-versa.

“Nós ainda estamos no processo de contabilização de vagas, montando as turmas e selecionando os profissionais que vão trabalhar conosco nesse projeto que tem potencial para levar o lúdico para a sala de aula, melhorando a aprendizagem e as perdas educacionais que surgiram durante a pandemia”, disse Luciano Lucio.