Posto de saúde do Pinhão é reinaugurado - Foto: Divulgação

Posto de saúde do Pinhão é reinauguradoFoto: Divulgação

Publicado 08/02/2022 10:29

Tanguá - Na última sexta-feira (04/02), a prefeitura de Tanguá através da Secretaria de Saúde reinaugurou a Unidade Básica de Saúde localizada no bairro do Pinhão.



A unidade, conhecida como Pinhão I, foi batizada com o nome de Lúcia Cordeiro Teixeira e abriga a equipe da Estratégia Saúde da Família que atende a região. Ela foi construída e inaugurada em 2006, porém com o tempo, sofreu com o descaso e abandono, o que comprometeu a qualidade do atendimento prestado à população.

A cerimônia de reinauguração, transmitida pelas redes sociais pelos canais oficiais da prefeitura, contou com as presenças do prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, do secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, da presidente da Câmara Municipal, vereadora Aline Pereira, além dos demais vereadores, profissionais de saúde e familiares da homenageada.