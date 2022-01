Pix para pagamento de IPTU já é de 40% - Divulgação

Publicado 26/01/2022 06:43

Tanguá- A Prefeitura de Tanguá, ao disponibilizar a modalidade PIX para pagamentos do IPTU 2022, facilitou a vida de centenas de contribuintes que resolveram aproveitar o desconto de 30% oferecido para pagamento em janeiro.

Apenas nos últimos dias, já foram contabilizados cerca de 40% dos pagamentos por meio deste método, com tecnologia digital.

Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, essa tecnologia é segura e permite ainda mais agilidade nas transações entre a Prefeitura e as instituições bancárias.

Além de possibilitar pagamentos digitais, sem necessidade de o morador sair de casa, o uso de QR code de Pix possibilitará outras vantagens como, por exemplo, a compensação imediata de pagamentos.

A Prefeitura já disponibiliza um QR Code com as mesmas informações que constam no tradicional código de barras, seguindo as guias modelo Febraban, que devem ser pagas até o vencimento.