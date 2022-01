A doença ainda uma realidade, afasta os doentes do trabalho também na área de saúde - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 20/01/2022 15:26

Tanguá - Além do crescimento no número de casos de Covid-19, Tanguá, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, tem mais uma preocupação: o expressivo número de profissionais da área de saúde diagnosticados com a doença, em janeiro.

A lista, com mais de 50 profissionais, inclui médicos, enfermeiros, técnicos administrativos e profissionais de apoio.

Para suprir esse déficit, o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, determinou que sejam feitas, emergencialmente, algumas contratações. Além disso, solicitou que as equipes desfalcadas nos centros de testagem sejam reforçadas com profissionais de saúde que atuam nos setores administrativos, desde que estejam habilitados para a prestação de serviço na linha de frente.

“A prefeitura vem fazendo esforços para que os atendimentos sejam realizados com a maior celeridade possível. Estamos com muitos profissionais contaminados e, em alguns casos, o teste é um procedimento que pode demorar mais de 10 minutos, o que contribui para o aumento no tempo de espera”, esclareceu Rodrigo Lopes, secretário municipal de saúde.

Ainda segundo o secretário, começa nesta quinta-feira (20/01) a expansão da área de atendimento do Centro de Tratamento da Covid-19 em Tanguá. O aumento da área coberta e a colocação de cadeiras vai oferecer mais conforto aos pacientes que aguardam a consulta.