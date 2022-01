A expectativa é que a unidade funcione no Centro e atenda com qualidade a demanda do município - Foto: UNICEF

A expectativa é que a unidade funcione no Centro e atenda com qualidade a demanda do município Foto: UNICEF

Publicado 19/01/2022 14:20

Tanguá - A prefeitura de Tanguá deve entregar, no primeiro semestre deste ano, a esperada Clínica-Escola do Autista do município. A expectativa é que a unidade funcione no Centro e atenda a uma demanda reprimida existente no município, para o conforto de alunos com autismo e seus pais.

"Nos próximos dias iremos preparar todos os procedimentos visando atender esse projeto. Estamos nos ajustes finais para a viabilização do local que abrigará essa importante iniciativa", antecipou o secretário municipal de Educação, Luciano Lucio.

A Clínica-Escola seguirá as normas estabelecidas pela Lei N° 12.764, Lei Berenice Piana, idealizadora da primeira Clínica-Escola do país e defensora dos direitos das pessoas autistas, como seu filho e suas famílias.

A legislação determina que as Clínicas-Escolas disponibilizem aos alunos: fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, nutricionistas e um neuropediatra, que devem compor o time multidisciplinar.

"Só quem tem um filho autista ou tem profundo conhecimento sobre o autismo pode avaliar o quão é importante essa atenção especial que nossa cidade passará a oferecer a essas crianças. Fico muito feliz em participar desse momento", disse o prefeito Rodrigo Medeiros, preocupado com a melhoria e qualidade dos serviços na área da educação especial.