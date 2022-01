Polícia Civil de Tanguá retira mais 4 criminosos das ruas da cidade - Foto: Fabiano Ferreira

Publicado 26/01/2022 15:18

Tanguá - Quatro elementos foram presos em flagrante por Policiais Civis da 70ª DP de Tanguá ontem, noite de terça-feira (25/01). A prisão aconteceu no bairro Bandeirantes.

Num patrulhamento de rotina no bairro Bandeirantes com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na região os agentes avistaram quatro elementos com atitude suspeita.

Na abordagem foi constatado que os meliantes portavam diversas sacolas contendo drogas, cadernos de anotação da contabilidade do tráfico e uma quantidade em dinheiro.

Três dos quatro indivíduos eram menores de idade, eles foram autuados por tra´fico de drogas e encaminhados para a 70ª DP no Centro de Tanguá, e estão a disposição da justiça.

O cidadão pode contribuir para a diminuição do crime através de denúncias anônimas para o WhatsApp da Delegacia de Tanguá: (21) 98596-7477 e também pelo DISQUE DENÚNCIA: (21) 2253-1177.