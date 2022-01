Operação Tanguá Segura aconteceu em parceria entre a Civil, Militar e PRF - Foto: Fabio Ferreira

Publicado 28/01/2022 15:19

Tanguá - O Delegado Dr. Mário Luiz da Silva, da 70ª DP coordenou a realização de uma operação que aconteceu ontem, (quinta-feira 27/01) em conjunto com a Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de reprimir a circulação de motocicletas adulteradas, sem placa ou adquiridas em leilão que tenham alguma restrição para circular.

Em conversa com a nossa redação o Delegado informou que tais medidas ajudar a reduzir os índices de criminalidade no município, em função de que a maioria dos furtos em motos acontece com motocicletas sem placa.

Foram abordadas aproximadamente 50 motocicletas e deste número 08 motos foram removidas para o depósito público, 27 foram autuadas e liberadas após sanarem as irregularidades, 01 moto e 01 automóvel roubado foram recuperados pelos agentes.

A Polícia Civil ainda fez um pedido para nossa redação informar a população: o departamento de Polícia de Tanguá solicita a colaboração de todos para torna o município um local mais seguro.