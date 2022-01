Os super-heróis contra Covid-19 na cidade - Divulgação

Publicado 24/01/2022 13:31 | Atualizado 24/01/2022 13:31

Tanguá - Para diminuir a adrenalina e a ansiedade das crianças na hora da vacina contra a Covid-19, a prefeitura de Tanguá teve uma ideia inovadora: escolheu o palco do projeto cultural Lona na Lua, instalado no Centro da cidade, para imunizar os pequenos no último sábado (22/01).

Além do lugar, que muito se assemelha com a lona de um circo, a prefeitura levou para o local de vacinação super heróis conhecidos, como Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro e Flash. O sucesso da iniciativa foi tão grande que a prefeitura estuda repetir a ação nos próximos dias.

"A gente sabe que o momento da vacina é sempre muito traumático para as crianças, seja pelo nervosismo ou mesmo pelo medo. O que a gente pretendeu foi criar um ambiente mais convidativo e com isso estimular a vacinação infantil nesse momento no qual os indicadores mostram um novo avanço da Covid-19", disse Rodrigo Medeiros, prefeito de Tanguá.

A ação teve como público alvo crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência, além daquelas com 10 e 11 anos.

A tanguaense Gabriela Américo, mãe da Mirella Almeida, de 8 anos, que tem comorbidade, compareceu à mobilização e se surpreendeu com os personagens.

"Fiquei encantada com o cuidado e com a iniciativa. As crianças gostam muito dos super-heróis e com mais diversão acabam perdendo o medo", disse.