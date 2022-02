O assassino foi conduzido a 70ª DP, confessou o crime e deu detalhes do feminicídio - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 12/02/2022 12:51

Tanguá - Um homem foi preso no final da tarde de ontem (sexta-feira 11/02) no bairro Bandeirantes II, pelo crime de feminicídio.

O criminoso tinha um mandato de prisão em aberto, e os agentes da 70ª DP (centro de Tanguá) sob o comando do Delegado Dr. Mário Luiz da Silva capturaram o meliante na casa de seus pais, ele não resistiu a prisão.

A mulher, vítima do crime, era muito querida na cidade e também funcionária da Prefeitura Municipal do município, e o seu assassinato causou grande dor e uma enorme comoção na cidade.



O assassino confessou o crime e forneceu detalhes do ocorrido, e da execução de sua companheira, na presença de seu advogado. O autor do crime foi encaminhado a 70ª DP no Centro da cidade e já está a disposição da justiça.