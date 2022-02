Agricultores são certificados em curso de aplicação de agrotóxicos através de motores estacionários - Foto: Divulgação

Publicado 22/02/2022 11:17

Tanguá - Entre os dias 07 e 09/02, a prefeitura de Tanguá, em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com o Sindicato de Engenheiros Agrônomos do estado do Rio de Janeiro e o Sindicato Rural de Itaboraí, ministraram um curso de capacitação no uso e aplicação de agrotóxicos através de motores estacionários para agricultores da região.

A segurança do trabalho com agrotóxicos surge como uma necessidade consequente da toxicidade intrínseca nos compostos aplicados para o controle químico danosos à exploração agrícola do homem. Além dos organismos indesejados, os agrotóxicos causam intoxicações em qualquer organismo vivo que de alguma forma seja exposto. A qualidade na aplicação de agrotóxicos está intimamente relacionada a assuntos de segurança de importância para o aplicador, a população rural próxima, o consumidor final e o ambiente em geral.

De acordo com as informações passadas pelo profissional técnico Eduardo Wagner, instrutor do SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a aplicação de produtos fitossanitários deve ser regularmente amparada em algumas regras que devem ser previamente estabelecidas.

No caso do curso ministrado em Tanguá, as informações que foram passadas tratam da aplicação através dos motores estacionários que também têm a função de transformar energia. Nesse caso, a energia gerada por combustíveis é transformada em energia mecânica, a fim de movimentar algo.

Além de Eduardo Wagner, participou também Patrícia Paola, mobilizadora do SENAR e representante do Sindicato Rural de Itaboraí – que em sua área de atuação abrange também a cidade de Tanguá, – e ainda, a graduada em Agronomia Ana Paula Guimarães de Farias, representante da Associação de Engenheiros Agrônomos.

Para o Secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, José Vagno Coutinho Nogueira, é de fundamental importância que os agricultores e seus familiares que costumam atuar no cultivo de sementes e alimentos diversos, aprendam essa técnica, de modo a que sejam, além mais bem-sucedidos em suas colheitas, saibam se proteger e evitar eventuais danos à saúde de todos os envolvidos na cadeia produtiva.