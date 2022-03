Ladrão procurado pela Polícia é preso em Tanguá | Tanguá | O Dia

O criminoso Michael Douglas Pimentel Rodrigues foi capturado na casa dos pais - Foto: Grupo MAIS

Publicado 09/03/2022 11:17

Tanguá - Agentes da 70ª Delegacia de Polícia Civil, em Tanguá, sob a coordenação do Delegado Titular Mário Luiz da Silva, prenderam no início da manhã de ontem (terça-feira 08/03) um ladrão procurado por roubo.

Identificado como Michael Douglas Pimentel Rodrigues, o meliante não ofereceu resistência a prisão, ele foi localizado pelos agentes da 70ª DP na residência de seus pais.

Contra o criminoso havia dois mandatos de prisão preventiva em aberto pelos crimes de roubo, os agentes encontraram o meliante através de serviço de investigação, a Polícia Civil pede ajuda ao cidadão de bem, através de denúncias sigilosas, qualquer informações sobre criminosos através do DISK DENÚNCIA: (21) 2253-1177 ou através do WhatsApp da 70ª DP, do Centro de Tanguá: (21) 98596-7477 e reforça que o sigilo é garantido.