Festa junina em Tanguá começa hojeFoto: Arquivo Mais

Publicado 07/07/2022 09:49

Tanguá - Para dar início aos festejos daquela que será a maior festa temática realizada na cidade, projetando a tradição nordestina, que aproxima as pessoas e fomenta a fé, a prefeitura, por meio da secretaria municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o IBME - Instituto Brasileiro de Música e Educação, dará início a uma série de três dias de apresentações musicais, além de danças típicas, tais como a quadrilha, ao ritmo do xote, do xaxado e do baião.

Para isto, vai abrir o evento com uma grande apresentação musical, quando será feito o lançamento da Orquestra Sinfônica Juvenil de Tanguá, formada por 77 alunos das escolas municipais, com a participação especial da cantora Mariana Aydar acompanhada pela Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga - formada exclusivamente por meninas, alunas da rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro; do Coro Juvenil de Tanguá e dos alunos dos polos de música do IBME no município.

A população poderá tirar do armário as calças rasgadas, camisas de cores fortes e xadrezas pintar sardas no rosto, pintar os dentes colocar o chapéu de palha na cabeça, fazer as tranças para curtir a quadrilha e as festas juninas na cidade.