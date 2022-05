O município de Tanguá e o saldo positivo na geração de emprego - Divulgação

O município de Tanguá e o saldo positivo na geração de empregoDivulgação

Publicado 17/05/2022 13:28

Tanguá - Apesar do período de pandemia, o município de Tanguá se destacou entre os municípios vizinhos, com o registro de 263 novos postos de trabalho, de janeiro a dezembro de 2021.

O resultado colocou o município no topo da lista das cidades do Leste Fluminense, por conta do maior saldo positivo. A informação foi divulgada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), publicado recentemente pelo Ministério do Trabalho e Previdência.



Com o aumento de 10,93%, Tanguá superou as vizinhas Rio Bonito, que contabilizou 3,39%; Silva Jardim, com 2,59% e Itaboraí, que registrou apenas 1,68% de crescimento de novos postos de trabalho no mesmo período.



Entusiasmado, o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, lembrou das dificuldades enfrentadas por todos os municípios, mas disse que segue confiante na tentativa de amenizar o quadro de desemprego na cidade.



“Estamos muito confiantes de que vamos conseguir implantar o polo industrial em Tanguá, que somada à implantação da moeda social, criará um ambiente mais favorável do que o que temos hoje. Além disso, retomamos as atividades na nossa Escola de Qualificação Profissional e reforçamos algumas parcerias, visando a inserção dos nossos munícipes no mercado de trabalho”, disse Rodrigo Medeiros.