Entre os meses de janeiro e março deste ano foram contabilizadas 96 notificações de violência contra a mulher - Foto: Divulgação

Entre os meses de janeiro e março deste ano foram contabilizadas 96 notificações de violência contra a mulherFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2022 14:23 | Atualizado 05/05/2022 14:25

Tanguá - Cresceu o número de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar em Tanguá que procuram ajuda no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM). Segundo dados da prefeitura, entre os meses de janeiro e março deste ano foram contabilizadas 96 notificações. Esse resultado é bem superior se comparado ao mesmo período de 2020, onde foram identificadas 6 notificações, e também entre os mesmos meses de 2021, com 22 registros.

De acordo com os relatos dos profissionais que atuam no órgão, o aumento de notificações ocorreu em razão da articulação do CEAM com os profissionais de outras áreas que atuam no enfrentamento da violência doméstica e familiar, como educação, saúde e segurança pública.

Além disso, a inauguração da nossa sede do Ceam, ao lado da Casa Rosa, no bairro do Pinhão, foi fundamental para que, com mais descrição, as mulheres pudessem relatar seus casos.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Hezimara Duarte, o número de notificações não significa o total de casos do município, já que muitos deles sequer são denunciados.

“Os números aqui apresentados refletem apenas aqueles que o CEAM tomou conhecimento. Infelizmente muitas mulheres são convidadas para comparecer e receber assistência, porém recusam o serviço. Mas com resultados dos atendimentos prestados, cada vez mais as pessoas estão confiando no nosso órgão e rompendo o silêncio”, disse Hezimara.

O CEAM conta com diversos serviços como acompanhamento com psicóloga, advogada e assistente social. As mulheres que precisarem de ajuda podem fazer suas denúncias através do número 180 ou buscar orientações no CEAM, pelo número (21) 97241-8264 ou procurar diretamente no endereço, Rua Jobel José Cardoso, N° 1621, Pinhão, com funcionamento de segunda à sexta, de 8h às 17h.