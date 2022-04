Medida contará com dezenas de câmeras de monitoramento e um Centro Integrado de Comando e Controle - Foto: Divulgação

Medida contará com dezenas de câmeras de monitoramento e um Centro Integrado de Comando e ControleFoto: Divulgação

Publicado 20/04/2022 09:28

Tanguá - A secretaria municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Tanguá iniciou a criação do cinturão de segurança com a instalação de câmeras de última geração em todos os acessos da cidade.

Os equipamentos estarão interligados por um sistema de comunicação no Centro Integrado de Comando e Controle, que a prefeitura também está preparando, devendo entrar em operação já nos próximos dias.

Esse sistema funcionará conectado com a Guarda Civil Municipal e também com as forças estaduais de segurança como as polícias civil e militar, através de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O intuito é ampliar a segurança dos munícipes e auxiliar na investigação de práticas delituosas.

Segundo o secretário de segurança da cidade, Major Leonardo Nogueira, o Centro Integrado de Comando e Controle terá um espaço de monitoramento para até 6 operadores e com 8 telas de vídeo wall, possibilitando observar vários pontos da cidade, em tempo real.

Ainda, segundo ele, inicialmente serão dezenas de câmeras instaladas em vários pontos de Tanguá. Com esses equipamentos, será possível acompanhar o trânsito, detectar a entrada e saída de veículos furtados no município, atuar com mais agilidade em incidentes e ocorrência policiais.

O CICC - Centro Integrado de Comando e Controle será equipado com câmeras Speed domes que capta e processa imagens de alta qualidade para locais que necessitem de clareza e riqueza de detalhes e câmeras OCR, que permitem monitorar e analisar imagens de trânsito instantaneamente e verificar em tempo real ilegalidades diversas, tais como carros roubados, documentação irregular e placas clonadas.

"O comércio, através do CDL, já se organizou no passado - no que em muito colaborou com a segurança local - e; no sentido de fomentar essa iniciativa, a prefeitura faz investimentos ainda mais pesados e jamais vistos na história do município, com câmeras mais eficientes e a inserção desse sistema que é muito importante para a segurança da cidade", disse o Major Leonardo Nogueira, secretário municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil.

Para o prefeito Rodrigo Medeiros, "tais investimentos atestam o total interesse do poder público, ao lado dos representantes da iniciativa privada, em promover segurança e liberdade de tráfego de pessoas e de veículos, para que todos os cidadãos de bem possam usufruir do direito de ir e vir com muito maior tranquilidade".