A Clínica-Escola do Autista de Tanguá vai atender crianças, adolescentes e jovens de toda a regiãoFoto: Divulgação

Publicado 13/04/2022 09:53

Tanguá - No mês de conscientização do Autismo, o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, ao lado da primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, inauguraram a primeira Clínica-Escola do Autista no município, na manhã desta terça-feira (12/04).



A instituição é a terceira do país a ofertar serviços especializados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e está localizada na Rua Braçanã, 218, no Centro. A Clínica-Escola seguirá as normas estabelecidas pela Lei N° 12.764, Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.



No local, os alunos terão apoio de profissionais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, nutricionistas, dentistas e um neuropediatra, assistentes sociais, psicólogo, psiquiatra, entre outros profissionais que devem compor o time multidisciplinar, incluindo também os integrantes da diretoria, coordenação, secretaria, segurança, serviços gerais e manutenção preventiva e corretiva.



A Clínica-Escola do Autista de Tanguá vai atender crianças, adolescentes e jovens de toda a região. O local tem capacidade de atendimento para até 100 pessoas. Além disso, a unidade busca auxiliar no desenvolvimento motor e sensorial através de atividades lúdicas, bem como acompanhar os alunos no ensino regular nas quatro salas e nos quatro consultórios.



Durante a cerimônia, o portador do autismo e cego, Saulo Laucas, fez sua apresentação cantando as músicas Volare e o Sole Mio. Em seguida, a artesã tanguaense, Sônia da Silva, ao lado do prefeito Rodrigo Medeiros, presenteou as autoridades com bonecos inclusivos. O prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, comentou que a data de hoje vai entrar para a história do município com a presença da primeira-dama na solenidade de inauguração da Clínica-Escola.



“Antes, a nossa cidade era vista, mas não éramos enxergados. Entretanto, hoje, isso tudo mudou graças aos governos estadual e federal.

Eu só tenho que agradecer ao governador Cláudio Castro pelos investimentos estaduais em nossa cidade. É uma honra receber a primeira dama do país, Sra. Michelle Bolsonaro pela primeira vez. Era um sonho e um desejo nosso e hoje se torna realizada essa unidade aqui em Tanguá.

Seremos, também graças à nossa parceria com o governo do Estado, a primeira cidade a entregar as carteiras aos portadores do autismo. Vamos entregar as carteiras de identidade para os autistas da nossa cidade. O documento trará a indicação de que identificado e portador do Transtorno do Espectro do Autismo.

Estamos trabalhando em prol dessa realização desde o início do nosso governo e iremos servir de inspiração como uma política pública de inclusão para todo o Brasil. Esse equipamento foi construído para atender a família. Temos que comemorar essa realização na história de Tanguá”, discursou o chefe do Poder Executivo Tanguaense.



Já o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aproveitou a oportunidade para parabenizar o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, pelo projeto implementado na cidade. “O Rodrigo Medeiros é um homem público diferenciado. Estamos aqui cuidando de vidas e não de número. Não podemos perder a capacidade de dor do outro. Eu fiz questão de vir aqui em Tanguá e vamos tirar a dor de 100 mães. O centro é municipal. Viemos aqui para prestigiar o prefeito e o trabalho que vem sendo realizado. Não foi o estado que fez. Quem fez foi o Rodrigo Medeiros através da prefeitura. O governo do estado está à disposição de Tanguá. Não brigamos, mas trabalhamos para entregar realizações como o Rodrigo Medeiros está fazendo”, comentou Cláudio Castro.



Para a primeira-dama e presidente do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, a sua participação na inauguração da Clínica-Escola do Autista em Tanguá é motivo de grande alegria.

“Essa cidade está ganhando uma instituição pública especializada no tratamento de crianças, jovens, adolescentes e adultos autistas. Só tenho que agradecer à Berenice Piana por nunca desistir do país. Agradeço ao prefeito Rodrigo Medeiros por essa importante entrega e a prefeitura. Caminhamos juntos nessa luta. Eu também aprendo um pouco mais sobre o tratamento e aprendizado. Vamos construir uma sociedade inclusiva. O autista se trata com amor. Deus abençoe Tanguá”, disse a primeira-dama do Brasil.



Estiveram presentes na cerimônia de inauguração, o secretário municipal de Educação, Luciano Lucio Natalino, o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Lopes, a presidente da Câmara Municipal de Tanguá, Aline Pereira, vereadores, secretários municipais, secretários estaduais, deputados federais e deputados estaduais.