A nova casa conta com 5 quartos, 3 banheiros e compartimentos mais amplos e melhor divididos - Foto: Divulgação

A nova casa conta com 5 quartos, 3 banheiros e compartimentos mais amplos e melhor divididosFoto: Divulgação

Publicado 22/03/2022 13:23 | Atualizado 22/03/2022 13:23

Tanguá - Nesta terça-feira (22), foi inaugurada a nova Residência Terapêutica do município. A unidade é destinada a moradores que possuem necessidade de internação psiquiátrica de longa permanência, recebendo acompanhamento da prefeitura através da rede de atenção psicossocial da coordenação em saúde mental de Tanguá.



Funcionando como espaço social, a nova residência terapêutica possui estrutura mais adequada que sua antecessora, o que representa um avanço na melhoria do bem-estar no local.

A nova casa conta com 5 quartos (contra 2 da antiga residência), 3 banheiros (a anterior possuía apenas 1), além de compartimentos mais amplos e bem divididos.



Também foi ampliada a capacidade de hospedagem, passando de 8 para 10 moradores.

Diversos profissionais atuarão no local: serão 5 cuidadores, 1 técnico de enfermagem e 1 psicólogo.



Somando-se a isso, outra novidade é que a residência terapêutica conta com uma nutricionista, que trabalha com alimentos custeados pela prefeitura.



A apresentação do espaço contou com a presença do prefeito Rodrigo Medeiros, vereadores e profissionais de saúde.