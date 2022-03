Tanguá recebe novos equipamentos odontológicos - Foto: Divulgação

Tanguá recebe novos equipamentos odontológicosFoto: Divulgação

Publicado 22/03/2022 13:18 | Atualizado 22/03/2022 13:18

Tanguá - A prefeitura de Tanguá entregou 4 novos equipamentos odontológicos para atender aos moradores do município.

Dois deles substituirão os aparelhos do Centro Odontológico José Coupertino e da Unidade de Saúde de Duques, já que estão ultrapassados. Os demais foram destinados ao Caminhão da Saúde e à nova unidade de saúde do Centro I.



Os conjuntos operacionais são compostos por cadeira odontológica e raio-x portátil, entre outros itens. A previsão é que, em breve, todas as unidades de saúde de Tanguá possam ofertar esse tipo de atendimento. Atualmente, sete locais disponibilizam esse serviço.